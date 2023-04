Les vacances de printemps en deux temps du Parlement bruxellois

Les députés bruxellois sont en congé cette semaine. Ils le seront à nouveau la deuxième semaine de mai. Ces congés de printemps sont espacés en raison des rythmes scolaires différents entre les Bruxellois néerlandophones et les Bruxellois francophones. La décision a été prise par le bureau qui gère le fonctionnement du parlement et donc aussi ses congés. "Il y a eu de longues discussions. On s’est très vite rendu compte qu’il n’y avait aucune solution qui allait satisfaire tout le monde" explique Hicham Talhi, vice-président Ecolo du bureau. "Ça crée des pertes de temps et des difficultés. Les choses sont déjà compliquées sans ça. Vous savez que des parlementaires sont aussi parfois au Sénat, à la Communauté française, au Parlement francophone bruxellois et au PRB. Tout ça devient par moments un casse-tête chinois" explique le député libéral Vincent De Wolf, vice-président du parlement bruxellois.

La solution retenue est donc un compromis imparfait. Comme de nombreux citoyens bruxellois, les députés, le personnel du Parlement et les attachés parlementaires doivent aussi adapter leur vie privée. "On doit s’organiser différemment avec les enfants mais on peut s’adapter. C’est surtout embêtant pour les familles bruxelloises qui ont des enfants dans une école francophone ou néerlandophone" reconnaît Els Rochette, députée Vooruit.