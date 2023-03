Les vacances aux sports d’hiver bientôt finies ? Les chiffres de l’empreinte carbone d’un séjour au ski

Les chiffres pour la France parlent d’eux-mêmes :

Si on observe le niveau moyen du manteau neigeux, en montagne, sur ces 30 dernières années, il a perdu à peu près 40 centimètres par rapport à la moyenne des 30 années précédentes (la fourchette 1960-1990).

Si sur l'ensemble du territoire français, la température moyenne a grimpé de 1,4° sur le XXe siècle, en montagne, elle a grimpé à de deux degrés. Pourquoi cette différence d'augmentation ? Parce qu'on est entré dans un cercle vicieux : si la surface de neige diminue, les rayons du soleil sont moins réfléchis qu'avant, et donc la hausse des températures est plus brutale en montagne qu'ailleurs.

Conséquence directe : au fil des années, il faut composer avec de moins en moins de neige sur les stations de ski. Ces statistiques doivent toutefois être nuancées : il s’agit de moyennes. Cela ne signifie pas qu’on ne connaît plus d’hivers avec beaucoup de neige, même à basse altitude. Mais cette fréquence se fait de plus en plus rare. Les médias français se préoccupent donc de ces stations de moyenne montagne qui ont dû fermer récemment, ou complètement revoir leur activité par manque d’enneigement naturel.

Autre problème qui risque de se poser de plus en plus selon les spécialistes du climat, celui de l’instabilité. Cela signifie que les évènements extrêmes se répéteront de plus en plus : tantôt des épisodes chauds au milieu de l’hiver parfois, tantôt des tempêtes de neiges très importantes.

Les conséquences de ces phénomènes météorologiques augmentent notamment les risques d’avalanche. Tout cela rendra la gestion de domaines skiables de moins en moins prévisible, et donc de plus en plus coûteuse.