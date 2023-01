Les vœux connectés musicaux de Jean-Paul Dessy

Des vœux connectés et musicaux ! C’est vrai que c’est original. Jean-Paul Dessy a donc envoyé un poème et une composition. Le poème parlera à tous les mélomanes :

L’année nouvelle entame sa carrière.

Je te la souhaite regorgeant

de précieuses pierres,

de féconds filons,

de vives sources,

de généreux gisements

et t’invite à découvrir Soteria, récemment composée.

Voilà donc les vœux du violoncelliste et compositeur Jean-Paul Dessy pour 2023, accompagnés d’un enregistrement : son œuvre Soteria. Soteria (qui signifie la guérison, la célébration de la délivrance, en grec) est une composition de Jean-Paul Dessy où il est au violoncelle, accompagné de Pierre Quiriny au marimba et vibraphone. Jarek Frankowski, musicien, ingénieur du son et réalisateur vidéo a capté Soteria.

L’œuvre a été créée le 22 mai 2022 à l’Arsonic à Mons et une captation de ce concert a été réalisée. C’est d’ailleurs le lien vers cette captation qui accompagne les vœux de Jean-Paul Dessy. Et, ce morceau, il a une histoire absolument bouleversante qui fait sourire en ce début d’année. En fait, Soteria a été écrit pour des amis de Jean-Paul Dessy : Sybille et Pierre. Ce sont les grands-parents d’une petite fille qui était atteinte d’une maladie grave.

Depuis plusieurs années, Jean-Paul Dessy utilise la musique comme soin car il est persuadé qu’elle peut être un ingrédient d’auto-thérapie. Il voit la musique comme une transfusion sanguine par le son. Il y a quelques mois, il a donc joué pour cet enfant qui aujourd’hui, est en rémission. Et, pour célébrer cette rémission, Jean-Paul Dessy a composé cette œuvre : Soteria.

Une partition qui a dû toucher le compositeur au plus profond de lui-même parce que, Jean-Paul Dessy était également en danger étant petit puisqu’il était ce qu’on appelle un enfant bleu. Et d’ailleurs, ce dimanche 8 janvier a eu lieu la création de L’enfant bleu, la dernière partition écrite par Jean-Paul Dessy sur le poème éponyme d’Henry Bauchau, une œuvre qui sera enregistrée prochainement.