Les œuvres d’art s’invitent de plus en plus dans les aéroports internationaux

Chaque jour, des dizaines de milliers de passagers transitent par l’aéroport international de Los Angeles (LAX). Ceux s’y rendant dans les prochains mois pourront y découvrir "Your Body is a Space That Sees" de Lia Halloran. Cette installation artistique rend hommage à la contribution de femmes comme Annie Jump Cannon dans l’astronomie.

"Your Body is a Space That Sees" est l’une des nouvelles œuvres d’art exposées dans LAX, grâce à un partenariat avec le département des affaires culturelles de Los Angeles. Avant d’embarquer, les voyageurs peuvent ainsi découvrir une sélection de sculptures, tableaux et œuvres multimédias dans trois des neuf terminaux de l’aéroport.

Pour Sarah Cifarelli, directrice de la programmation artistique pour Los Angeles World Airports, cette initiative illustre la volonté de LAX d’accompagner au mieux ses usagers. "Ces expositions stimulantes apportent un dynamisme d’idées, de couleurs et de matériaux, et amélioreront l’expérience des millions de visiteurs qui passeront par LAX cette année", a-t-elle déclaré dans un communiqué.