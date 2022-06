Les œuvres chorales méconnues de César Franck dévoilées par le Choeur de Chambre de Namur

Nous célébrons en cette année 2022 le bicentenaire de la naissance du compositeur liégeois César Franck. Le compositeur belge qui "a révolutionné la musique française" est sur toutes les lèvres de mélomanes et est au centre de bon nombre de programmes de concerts et de sorties discographiques. Parmi ces dernières, penchons-nous sur le nouvel album que le Chœur de Chambre de Namur, dirigé par Thibaut Lenaerts consacre aux œuvres chorales du compositeur liégeois, et parmi lesquels on retrouve quelques découvertes.

On chante peu du César Franck.

César Franck, de l’autel au salon, voici le nouvel album du Chœur de Chambre de Wallonie dirigé par Thibaut Lenaerts, qui présente un florilège d’œuvres vocales connues et moins connues de César Franck – parmi lesquelles cinq pièces sont enregistrées pour la toute première fois.