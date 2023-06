Les utilisateurs du TEC globalement plus satisfaits qu'en 2022

La satisfaction globale des usagers du TEC atteint 69 % en 2023, contre 57 % en 2022, ressort-il vendredi d'une enquête menée par le Service public de Wallonie (SPW) Mobilité en collaboration avec le TEC. La levée des dispositions spéciales liées à la crise sanitaire et le retour à une "expérience de voyage normalisée" expliquent en partie cette hausse.

Plusieurs aspects font l'objet d'une nette augmentation de satisfaction, comme l'accueil et la disponibilité des conducteurs, passés de 63 % à 81 % et le confort des véhicules, qui passe de 74 % à 81 %. La distribution des titres représente également une très bonne satisfaction à 87 %, contre 80 % en 2022. L'accueil du personnel de contrôle et la durée du trajet connaissent aussi un taux de satisfaction légèrement meilleur.