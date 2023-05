Les utilisateurs de Gmail et Outlook doivent faire très attention à ces nouveaux spams dangereux

Les arnaques liées à Walmart et Costco se présentent sous la forme d’enquêtes de satisfaction, avec une récompense à la clé, allant d’un bon cadeau de 100 dollars à une Apple Watch. Enfin, une dernière arnaque concerne la messagerie GroupMe. De faux mails annonçant un cadeau à remporter en cliquant vers un lien suspect se sont multipliés ces dernières semaines. Ces tentatives de phishing sont envoyés via des adresses groupme(point)fun et groupme(point)love et non pas groupme(point)com.