Les USA promettent une réponse "forte et ferme" en cas d’essai nucléaire de Pyongyang

Les trois pays "vont travailler ensemble pour renforcer leur force de dissuasion", est-il écrit.

Leur rapprochement, "à un niveau sans précédent", survient après que la Corée du Nord a procédé début novembre à une rafale de lancements dont celui d’un missile balistique qui est tombé près des eaux territoriales de la Corée du Sud.

Un autre missile balistique nord-coréen a survolé le Japon en septembre.

Pyongyang a justifié ses actions par l’attitude "agressive et provocante" de Séoul et Washington, qui opéraient au même moment les plus grandes manœuvres militaires aériennes jamais réalisées jusque-là entre eux.