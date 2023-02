Les urbanistes et leur "ville du quart d’heure", nouvelles cibles du complotisme post-Covid.

Mais comme à l’époque des confinements sanitaires contre le Covid-19, le débat politique sur la pertinence de ces mesures s’est mué sur les réseaux sociaux en théories suspicieuses sur l’origine et les intentions réelles que cacherait cette vision.

Sur TikTok, les premiers résultats de la recherche "Ville du quart d’heure" présentent surtout des vidéos critiques, où l’on affirme notamment que les nouveaux plans de circulation ont pour but de limiter la liberté de mouvement des habitants qui à terme seront punis par des amendes s’ils sortent de leur quartier.

Sur Twitter, en anglais, le hashtag #15minuteprisons est apparu en troisième position derrière #15minutecities et #15minutecity.

Pour avoir imaginé le concept, Carlos Moreno, professeur à la Sorbonne, a lui-même été la cible de nombreuses insultes directes. "Jamais il n’a été question de propositions restrictives mais bien au contraire de développer des opportunités en plus : plus de choix, plus de services, plus d’envie d’évoluer dans son quartier tout en ayant le choix d’aller où bon nous semble", se défend-il.

"Vous ne pouvez pas quitter une 'Ville du quart d’heure' quand bon vous semble", assure un homme dans une vidéo sur le nouveau plan de circulation d’Edmonton, visionnée plus de 59.000 fois sur Facebook. "Les murs de la ville, les restrictions, les zones, ne seront pas utilisés pour empêcher les gens d’entrer, ils seront utilisés pour enfermer tout le monde", poursuit-il.