Les "urban sketchers" vont croquer Namur les 8 et 9 juillet

Ils se promènent en ville crayons et papier à la main. Les "urban sketchers" sont des artistes qui prennent plaisir à croquer une rue, une maison, un pont… Des amoureux des paysages qui se sont réunis en une communauté internationale. Cet été ils organisent 5 rassemblements régionaux dans 5 villes du monde. En Europe c’est Namur qui a été choisie pour accueillir le rassemblement de 200 urban sketchers le week-end du 8 et 9 juillet. Namur qui regorge de lieux inspirants pour ces artistes. Benoît Lacroix, professeur à l’Académie des Beaux-Arts et lui-même urban sketcher depuis de nombreuses années est l’organisateur de l’événement. Il est venu nous en parler ce matin dans Namur Matin.