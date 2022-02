Les unités spéciales de la police fédérale : "Nous sommes présents sur toutes les interventions dangereuses"

Dans les dossiers drogue, Ice fait principalement de l’observation. Un long travail de fourmi qui doit se faire en toute discrétion. "C’est complexe car nos cibles connaissent souvent nos procédures, elles savent comment on travaille. Donc on doit ruser. On travaille dans l’ombre", explique-t-il.

On suit une cible du matin au soir. On s’immisce dans sa vie

Très concrètement, ce travail d’observation ressemble parfois à ce qu’on peut voir dans les films, mais "de manière plus fine. On suit une cible du matin au soir. On s’immisce dans sa vie. On récolte des petites informations qu’on transmet aux enquêteurs et, petit à petit, on monte un dossier. Quand on met toutes les pièces ensemble, on parvient à démanteler une cellule".