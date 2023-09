Les Ultras du RWDM prêts à boycotter le derby face à l’Union à cause de l’horaire : "Cette décision hallucinante ne respecte aucunement les supporters"

Reporté en raison des Coupes d’Europe, le Derby entre le RWDM et l’Union a été reprogrammé au jeudi 28 septembre à 18h30. Furieux contre cet horaire, les Ultras du club de Molenbeek menacent de le boycotter.

"Cela fait 50 ans que le derby contre l’Union ne s’est plus joué en première division. Faire jouer cette rencontre un jeudi à 18h30 est une décision hallucinante et ne respecte aucunement les supporters ainsi que le club accueillant l’affiche. […] Si l’horaire du match n’est adapté d’ici le 28 septembre, la fédération des supporters boycottera tout simplement la rencontre et des actions seront amenées partout dans Bruxelles. […] N’oubliez pas que sans les supporters, le foot n’est rien", ont notamment annoncé les Ultras du club.

Quelques heures après, le club a ensuite réagi via un communiqué : "Il est terriblement dommage pour nos supporters ainsi que tout amateur de football bruxellois de programmer ce derby, qui ne s’est plus joué au sommet du football belge depuis 50 ans, à 18 : 30 un jeudi. Il s’agit de priver de leur passion un bon nombre de supporters qui travaillent et qui ne pourront se rendre en temps et heure au stade pour assister à ce match. La circulation difficile en ville à l’heure de pointe est un souci supplémentaire pour ceux qui espéraient pouvoir quitter le travail plus tôt afin d’être à temps au match, et l’afflux de supporters à une telle heure sur le boulevard Edmond Machtens n’arrangera rien aux problèmes de mobilité. En termes de stationnement, une affiche si tôt en semaine nous prive de tous nos parkings, qui nous sont mis à disposition par les enseignes locales et qui seront donc occupés en fin d’après-midi. Du point de vue du club, les prévisions de pertes sont considérables : nous passons d’une affiche potentiellement sold-out à un stade qui ne sera peut-être qu’à moitié rempli. Nos VIP’s et partenaires se retrouvent pénalisés eux aussi : il est irréaliste d’inviter ces personnes à manger deux heures avant la rencontre, comme de tradition. Enfin, un manque de stewards est inimaginable pour une telle affiche, mais il est malheureusement impossible pour beaucoup d’entre eux d’être présent à 18 : 30 un jeudi, ce qui est totalement compréhensible lorsqu’on a un travail et des enfants à récupérer à l’école. Tous ces motifs vont malheureusement gâcher la beauté d’un derby qui est attendu depuis si longtemps par nos supporters et les amateurs de football. Le RWDM espère sincèrement qu’une solution satisfaisante pour toutes les parties pourra être trouvée, afin que le Zwanzederby puisse être l’ode au football bruxellois qu’il devrait toujours être."

Des discussions sont en cours pour changer l’horaire de la rencontre mais il n’y a toujours pas de fumée blanche à l’heure actuelle. Il faut bien admettre qu’un tel horaire en semaine pour une rencontre si attendue ne semble pas faire sens.