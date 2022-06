Les Ultras de l'Inter préviennent Lukaku : "Gagner notre soutien sur le terrain, à coups de sueur et d'humilité"

A l'Inter, les Ultras n'ont toujours pas digéré le départ de Romelu Lukaku l'été dernier. Parti sur le pointe des pieds, en ayant dans un premier temps annoncé fermement son envie de rester, le Belge s'était mis à dos une partie des supporters interistes.

Et ceux-ci ne l'ont pas oublié. Une groupe d'Ultras du club, l'Inter Curva Nord Milano CN 69, a donné son point de vue sur le probable retour du Diable rouge en terres lombardes dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. "La Curva Nord n'est pas contre un retour de Lukaku, malgré son "comportement" l'été dernier. Nous n'allons pas protester contre Lukaku, mais nous n'avons pas non plus l'intention de l'accueillir à l'aéroport avec des foulards et des banderoles. Il devra à nouveau gagner notre soutien sur le terrain, à coups de sueur et d'humilité. Nous l'avons traité et adoré comme un roi, maintenant Lukaku n'est qu'un parmi tant d'autres.

Nous étions émotifs et tout simplement malades après sa "trahison" l'été dernier. C'est pourquoi nous demandons à nos fans de ne plus retomber dans son piège et de ne pas l'accueillir à bras ouverts. On peut pardonner des choses à un footballeur avec le temps, mais les cicatrisent restent."