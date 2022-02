"Les Ukrainiens vont résister": marche à Kiev contre une invasion russe

"Les Ukrainiens vont résister": enveloppés dans des drapeaux nationaux bleu et jaune, plusieurs milliers de personnes ont marché samedi dans le centre de Kiev pour montrer leur unité à l'heure où Washington multiplie les avertissements sur l'imminence d'une invasion russe.

"La panique, ça sert à rien. Il faut s'unir et lutter pour notre indépendance", déclare l'étudiante Maria Chtcherbenko qui tient une pancarte "Je reste calme. J'aime l'Ukraine".

"Nous sommes là pour montrer que nous n'avons pas peur": la famille Novosselski vient manifester au complet avec Zoriana, 7 ans, et Roma, 4 ans, qui brandissent des fanions.

Pourtant ils prennent la menace au sérieux: ils ont désormais acheté des extincteurs, lampes de poche et provisions, et ont étudié le plan des abris anti-bombes situés à proximité de leur maison et de leur travail.

En chantant l'hymne national - "on sacrifiera l'âme et le corps pour notre liberté..." - la marche démarre au pied du bâtiment rouge de l'Université nationale Chevtchenko et se termine sur le Maïdan, place de l'Indépendance, haut lieu de deux révolutions pro-occidentales en 2005 et 2014.

La dernière a entraîné l'annexion de la Crimée par la Russie et le conflit armé dans l'Est avec les séparatistes prorusses soutenus par Moscou.