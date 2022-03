Les Ukrainiens fuyant la guerre continuent d’arriver en Belgique. L’accueil s’organise

Après leur passage au centre d’accueil de l’ancien hôpital Bordet, les réfugiés ukrainiens seront répartis dans les différents lieux d’accueil prévus sur le territoire belge.

Ce sont les communes, en collaboration avec le centre de crise, qui sont responsables de la coordination de l’hébergement sur le terrain.

Lundi soir, le gouvernement fédéral a lancé un appel aux pouvoirs locaux et aux citoyens, via les gouverneurs de province et les médias, sous le nom de #PlaceDispo. Les autorités locales ont relayé l’information par le biais de leurs sites web et des médias sociaux. De nombreux citoyens ont également partagé et répondu à l’appel. Moins de 48 heures après l’appel, 499 des 581 communes belges avaient déjà signalé leur volonté d’aider.

Ces quasi 500 communes ont permis de recenser plus de 8000 places disponibles pour un hébergement temporaire, 48 heures après le lancement de l’appel, a annoncé mercredi soir le secrétaire d’État à l’Asile Sammy Mahdi.

Il s’agit par exemple de places dans les bâtiments municipaux, les salles de sport, etc. Il y a aussi des citoyens qui souhaitent faire preuve de solidarité et qui fournissent un abri temporaire dans l’attente d’un lieu de vie permanent. Ensuite, en coopération avec les autorités locales et avec le soutien des Régions et du gouvernement fédéral, les personnes ukrainiennes réfugiées seront guidées vers un logement à plus long terme.