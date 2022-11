Les Ukrainiens commémorent ce samedi, avec un écho particulier, la Grande Famine de 1932 organisée par Staline

Il s’agit non seulement de concrétiser la collectivisation des récoltes, avec un objectif économique : celui de pouvoir financer l’essor industriel de l’Union soviétique via l’exportation de céréales. Mais il y a aussi un objectif politique, précise Coline Maestracci, doctorante au Centre d’étude de la vie politique (CEVIPOL) de l’Université libre de Bruxelles (ULB), et spécialiste de l’Ukraine : "C’est une opportunité pour le pouvoir soviétique de mater la seule catégorie de la population qui échappait encore plus ou moins à l’autorité du Parti parce qu’elle était autonome économique, à savoir les masses paysannes."