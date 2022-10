Les Ukrainiens à la recherche d’eau et d’électricité après les dernières frappes russes

Le réveil des Ukrainiens a, une nouvelle fois, été assez brutal ce lundi matin. La Russie a lancé une cinquantaine de missiles vers les infrastructures d’énergie. La défense antiaérienne ukrainienne a intercepté plusieurs dizaines de missiles mais différentes centrales électriques ont été touchées. Selon les autorités, 350.000 foyers sont sans électricité rien que dans la région de Kiev. Et 80% des habitants de la capitale n’ont plus d’eau. Une dizaine de régions ont subi des attaques similaires.

Zhenya est une habitante de Kiev. Les explosions l’ont tiré de son sommeil ce matin. Contactée par la rédaction de la RTBF, elle nous explique que la centrale hydroélectrique se trouve à cinq kilomètres de chez elle. "On a entendu une grosse explosion et tout le monde s’est réveillé. Le courant était coupé dans la maison et il n’y avait plus d’eau. On s’est mis en route, en voiture, avec toute la famille. On a tenté de rejoindre un quartier de Kiev qui avait encore du courant pour faire le plein de la voiture et trouver de l’eau chaude. Mon fils est encore un bébé et on doit lui préparer ses repas. À la maison, nous n’avons pas d’installation au gaz. Tout est à l’électricité." La suite du témoignage ne nous arrivera pas puisque la famille est finalement rentrée chez elle. Sans électricité, les connexions internet sont également en panne.