Les œufs, le produit star des super marchés, Darwin est de retour dans le secteur de la distribution

Et si le secteur de la grande distribution était finalement le reflet de toutes nos contradictions ? Tout le monde fait ses courses au supermarché et nous avons tous un avis sur ce secteur.

Alexandre Bompard, le patron de Carrefour au niveau mondial, avait reconnu que la crise sanitaire du COVID avait accéléré la digitalisation des entreprises de minimum cinq ans. Il n’était d’ailleurs pas le seul à le reconnaître et son constat est valable évidemment partout. Avec la crise énergétique, eh bien, ça a à peu près le même constat. L’inflation va accélérer l’adoption de gestes éco responsables mieux que n’importe quelle campagne gouvernementale. La présence des fraises dans les rayons des supermarchés durant la période de fêtes de fin d’année. Il y a dix ans encore, il était inimaginable de ne pas en avoir. Et c’est vrai que depuis lors, la présence physique des fraises a diminué. Mais les réseaux sociaux ont pris le relais et flinguent à tour de bras les distributeurs qui en proposent.

La direction va effectivement dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais il y a la réalité du portefeuille et donc du court terme. Face à sa facture d’énergie qui explose, face à son loyer qui est indexé, face à ses factures contraintes, le consommateur ou plutôt la consommation devient la variable d’ajustement. Et les œufs, ce sont les stars aujourd’hui, une alternative à la viande et au poisson, et donc une sorte de produit anti-crise. Darwin est à l’œuvre en ce moment…