Les Twin Toes interprètent en live leur dernier titre, "The last song on earth"

Les Twin Toes étaient les invités du 8/9, où ils sont venus évoquer les origines de leur duo avant de nous présenter en live leur dernier titre, The last song on earth.

Nicolas Mouquet et Antoine Chance se sont rencontrés il y a quelques années pour travailler ensemble, mais c’est en 2019 qu’ils trouveront le nom de leur duo.

"On s’est rencontré sur un autre projet musical, et puis on s’est mis à bosser de plus en plus dans mon studio de l’époque", raconte Antoine. "On avait l’habitude de répéter les lundis, on avait passé le week-end à des kilomètres l’un de l’autre, et le lundi je dis à Nico que je me suis pété l’orteil du pied gauche. Il me dit que lui aussi, et c’était le même orteil."

Nous avons décidé de faire un hommage aux doigts de pieds et aux pieds en général en gravant ça dans notre nom.

Depuis leurs pieds vont mieux, et on a pu découvrir les Twin Toes grâce à des titres comme Lost in playlists et Ghost Hair et leur album Long story short sorti en 2022, fruit de "références communes, d’influences, de groupes, et d’amour de la musique et de la vie", explique Nicolas. "On n’est juste pas mariés", complète Antoine.