Les Turtles, un nom zoologique à la mode dans les 60’s

Ils remportent des compétitions Battle of the Bands. Une de ces victoires a valu au groupe une résidence au Revelaire Club local, un établissement détenu par le disc-jockey Reb Foster, qui deviendra leur manager et finira par les faire signer chez ce qui serait appelé White Whale Records. Avec un contrat fraîchement signé, un changement de nom était nécessaire pour les Crossfires. Comme ils étaient six, ils ont voulu s’appeler simplement les “SIX”, puis “Six Pack” en référence du pack de bières. Leur manager voit bien que la mode est aux noms d’animaux, alors il va faire une suggestion : et si on faisait comme les Beatles ou les Byrds, on appelle le groupe les “Tyrtles” ? En faisant volontairement une faute d’orthographe pour attirer l’attention. On pouvait faire une faute d’orthographe sans trop changer la prononciation. L’idée des Turtles a été conservée, pas la faute d’orthographe.