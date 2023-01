Les Tueurs du Brabant : un podcast documentaire inédit sur l’affaire qui a terrorisé la Belgique

Entre 1982 et 1985, une violente série de meurtres terrorise la Belgique. Au total, 28 personnes sont tuées et 22 sont blessées. Malgré les nombreuses attaques, les auteurs de ces crimes n’ont jamais été arrêtés. En 2025, il y aura probablement prescription et le dossier sera officiellement bouclé.

Dans cette série documentaire, Serge Hologne, originaire du Brabant-Wallon, et une équipe de jeunes journalistes, partent à la rencontre des principaux protagonistes de cette affaire et examinent les questions qui hantent encore la Belgique. Ils se focalisent sur les indices retrouvés et étudient les pistes existantes pour tenter d’éclaircir ce mystère. Voici l’histoire - détaillée et dramatique – des "Tueries du Brabant".

"Une chose qu’on a essayé de faire c’est de réétudier deux pistes de l’enquête, dont celle des rackets des Delhaize (dans laquelle serait impliqué Robert Beijer)" explique Matt Graves, le réalisateur.

"Le podcast raconte les faits de manière presque immersive. Si quelqu’un connaît déjà cette affaire, il se peut qu’il la redécouvre encore dans les détails"

Parmi les temps forts de ce podcast, on retrouve l’interview exclusive de Christian de Smet, ex-agent de la Sûreté de l’État, quelques jours avant son décès en novembre 2022. Cette interview, fruit de nuits entières passées à la recherche de témoins clefs, n’est jamais parue auprès du grand public auparavant.

Un podcast réalisé par Matt Graves et Jeanne Savignat et produit par Thomas Résimont.