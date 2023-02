Septembre 1985, après plus d’un an et demi de répit, les Tueurs du Brabant font leur grand retour. Jamais ils n’avaient fait usage d’une telle violence. En moins de trois mois, ils s’attaquent à trois supermarchés. Faisant de nombreuses victimes et laissant derrière eux des proches endeuillées et des témoins traumatisés…

