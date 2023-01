Les tueries du Brabant : un dossier irrésolu depuis 40 ans

Les Tueurs du Brabant sont soupçonnés d’avoir commis un premier hold-up en février 1983 au Delhaize de Genval, sans faire de victimes.

Quelques jours plus tard, toujours en février 1983, on leur attribue aussi l’attaque d’un Delhaize à Uccle où une personne sera blessée.

En mars 1983, c’est l’attaque du Colruyt de Hal, où le gérant du magasin est abattu.

Par la suite, toute une série de faits sont commis par les Tueurs du Brabant. Un concierge d’une usine de gilets pare-balles est tué, et son épouse grièvement blessée, à Tamise en septembre 1983. Deux automobilistes et un gendarme sont tués lors d’un vol de marchandises au Colruyt de Nivelles quelques jours plus tard. "Ils ont immédiatement fait feu sur le gendarme. Le gendarme s’est écroulé. Ils l’ont, semble-t-il achevé d’une balle dans la tête", racontera un témoin. Un gendarme et un policier y sont aussi blessés.

En octobre 1983, c’est le propriétaire d’un restaurant d’Ohain qui est tué lors d’un hold-up. Le même mois, le gérant du Delhaize de Beersel est abattu, une nouvelle fois lors d’un hold-up. Et en décembre 1983, c’est un couple de bijoutiers d’Anderlues qui perd la vie lors du braquage de leur établissement.

Lors des attaques de supermarchés, le mode opératoire est souvent le même : de nombreux tirs et le braquage des caisses.

Le 27 septembre 1985, c’est au Delhaize de Braine-l’Alleud que les Tueurs sévissent et font trois morts. Ils récidivent le même jour au Delhaize d’Overijse, tuant cinq personnes. Huit autres personnes perdront la vie le 9 novembre suivant, au Delhaize d’Alost.