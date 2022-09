"Les Tuche 3" sur La Une : à la conquête de l'Élysée

Pour reconstituer la résidence du président de la République française, Olivier Baroux a tourné au Château de Voisins, près de Versailles. En raison du plan Vigipirate en France, investir le Palais de l'Élysée aurait inclut trop de contraintes pour le metteur en scène et son équipe. Quant à la question de "pourquoi l'Élysée ?", le réalisateur répond : "On a voulu les mettre dans ce milieu politique et parisien. C'est ça qui est intéressant avec les Tuche, c'est de les prendre tels qu'ils sont et les déplacer dans un monde qui n'est pas le leur, mais dans lequel ils restent eux-mêmes".

Mieux cadré que les deux premiers volets, Les Tuche 3 vous fera assurément rire si vous aimez l'humour potache, mais 100% assumé ! Isabelle Nanty et Jean-Paul Rouve y sont irrésistibles, et ce troisième chapitre de la famille la plus baraki de France a suscité à nouveau un énorme engouement du public lors de sa sortie en salles. Bref, un classique dont on ne se lasse pas.

Les Tuche 3, lundi 3 octobre à 20h30 sur La Une et en direct sur Auvio (pas de replay).