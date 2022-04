Les TRY POTES tripotent des chansons marines

À bord du groupe TRY POTES, l’équipage est composé de Serge Collard, Patrick Weyders, deux potes venant de Bomal (Durbuy) et de Neufchâteau, et Gilles Landry (Québecois vivant à Houmart, Durbuy). Serge et Patrick se sont rencontrés accidentellement durant la période du confinement, il y a deux ans, suite à des échanges de musiques, de paroles et d’idées sur Internet. Gilles les a rejoints un peu plus tard et, très rapidement, ils ont fondé le groupe ensemble.

Les trois potes tripotent des classiques du chant marin allant de Michel Tonnerre à Georges Brassens dans un style folk et acoustique et dans les airs belges, bretons et québécois. "Soit on chante des reprises, soit on change les paroles. Par exemple, on a transformé les paroles de « John Kanak » à « Gilles Kayak »", explique Patrick Weyders, le pote chestrolais.

Le trio écrit également des chansons personnelles. "Pour moi, l’inspiration arrive surtout des océans, de la mer, des bords de mer, des bateaux et des histoires de pirates. Même si j’adore l’Ardenne et la forêt où il fait bon de se promener, la mer est une source d’évasion. C’est tout ce qui nous fait rêver", nous confie Serge Collard.

Gilles Landry, biologiste de profession, aime transmettre des messages, notamment les problématiques environnementales comme le réchauffement climatique "La terre va pas ben" ou le fait de cultiver soi-même avec "la turlutte des légumes" : "Sur cette chanson, mes potes pourraient turlutter en Québécois avec moi."

Le trio ne voyage pas sans leurs instruments : Accordéon diatonique, guitare, banjo et banjolélé. Sans oublier la cuillère en bois de Gilles venant tout droit du Québec.

Les TRY POTES sillonnent actuellement la province de Luxembourg. Ils seront de passage à Bomal (le 1er mai) , Barvaux, Wéris Neufchâteau, Martelange et Torgny. Leur dernière escale aura lieu à Tintigny, fin juillet avant de laisser leur bateau se reposer au port pour quelques semaines.