Une "porte de l’enfer" qui interroge l’Homme sur son origine et son destin : c’est ainsi que l’astrophysicien Heino Falcke décrit les trous noirs, un objet astronomique singulier, dont il a contribué à prendre la première photo historique.

"En principe ce sont les objets les plus simples de l’Univers, plus simples qu’une cellule, parce qu’ils sont définis par seulement deux chiffres, leur masse et leur vitesse de rotation", explique le Pr Falcke, qui publie "Lumière dans l’obscurité".