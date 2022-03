Les troubles psychologiques, mal du siècle encore tabou ?

Les troubles psychologiques touchent un nombre croissant de personnes. Un fait mis en exergue pas une foule d'études qui ne se sont jusqu'alors jamais contredites. Pandémie mondiale, guerre en Ukraine et urgence climatique ne font qu'amplifier un climat morose et incertain déjà bien ancré au quotidien.

Près de neuf sondés sur dix (86%) déclarent que les troubles et souffrances psychologiques concernent de plus en plus de personnes et plus de huit sur dix (81%) affirment avoir eux-mêmes été touchés à un moment ou un autre de leur vie (65% actuellement).

Ces derniers se manifestent essentiellement par des troubles du sommeil (53% en subissent présentement) et un sentiment de déprime et/ou un manque d'énergie (43%) mais aussi par des crises d'anxiété (36%) et des idées sombres (30%). La crise sanitaire n'est d'ailleurs pas étrangère à ce fléau : près d'un tiers des répondants faisant état de difficultés psychologiques (31%) affirment qu'elles sont apparues pendant ou à la suite de la pandémie.