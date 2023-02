Il y a des résultats plus contrastés. Certaines études disent oui, c’est utile de se supplémenter, d’autres pas. Donc il semble qu’ici aussi, le statut soit moins bon chez les personnes TDAH. Son utilité en supplémentation est moins claire, sauf bien sûr en cas de gros déficit. Côté vitamines, ça n’a pas l’air d’être évident non plus. Donc pas besoin de se ruer sur les compléments multivitaminés.

Mais il n’y a pas que des minéraux qui sont impliqués, le sucre l’est aussi !

On en parle beaucoup. Et pourtant, les études n’ont pas pu retrouver d’effet délétère du sucre et de l’aspartame, ce n’est donc pas flagrant. Ce qui ne veut pas dire qu’on puisse en abuser.

Et du côté des oméga-3, on observe des effets intéressants mais non spectaculaires. Il est donc utile de prévoir du poisson gras 1 à 2 fois par semaine, ou de prévoir des œufs oméga-3 (qui finissent par bus) voire un peu d’huile de poisson.