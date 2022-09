Les trottoirs de Chatelet doivent être lavés à l’eau une fois par semaine : le billet d'humeur de Marianne Virlée

125 euros d'amende si vous ne nettoyez pas votre trottoir à l'eau chaque semaine !

Dans un toute boite envoyé aux habitants de Châtelet (Charleroi), la commune annonce une action propreté. Mais en période de sécheresse, l'information choque les riverains.

Décryptage dans la séquence "Marianne Virlée râle près de chez vous" dans C’est pas fini sur VivaCité.

Pour les autorités communales, nul besoin de s'offusquer, il s'agit avant tout de prendre soin de son quartier. Marie-France Toussaint, l'échevine de l'environnement : "Ici, c'est le bon sens qui joue. Il faut s'adapter. Si on ne sait pas le nettoyer, on peut passer un coup de brosse, c'est déjà très bien". La commune n'envisage pas de revoir ce règlement de police. Elle se montrera cependant compréhensive en cette période particulière. dans le règlement communal à l’Union des villes et communes; Les riverains doivent maintenir le trottoir ainsi que les accotements, bordant leur propriété, bâtie ou non, en parfait état de conservation et de propreté, et prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité et la commodité de passage des usagers.

