Les trottinettes mal garées, source de danger pour les PMR

Un peu plus loin, c’est Gérard Sylvestre, aveugle, qui connaît le même désagrément : " Pour une personne non-voyante comme moi, les trottinettes sur les trottoirs, c’est vraiment des obstacles qui sont imprévisibles. On les déplace tellement souvent qu’on ne sait rien anticiper, donc ce sont des obstacles vraiment très gênants, y compris pour d’autres personnes à mobilité réduite ou même des valides ", constate-t-il.

Alors face au problème, les membres du collectif demandent deux choses : " Les pouvoirs publics doivent pouvoir offrir un cadre qui impose aux utilisateurs de trottinettes et aux organismes qui mettent les trottinettes en libre-service de stationner à des endroits précis. On demande aussi que les utilisateurs respectent ces emplacements et respectent l’espace public et les cheminements piétons. Souvent, ils ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez, déposent la trottinette comme ça quand ils n’en ont plus besoin, en se disant que tout le monde fait pareil et qu’il y a une certaine impunité ", explique Gérard Sylvestre.