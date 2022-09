Les trottinettes électriques tout-terrain : testées et approuvées par les Ambassadeurs !

Après une prise en main d’une 10aine de minutes pour se familiariser avec le maniement de la trottinette, vous partez en compagnie de Bernard Mutsch (c’est le patron !) ou l’un de ses guides pour une balade d’environ 1h30. Différents parcours sont possibles.

Tarif : 42 € par pers. pour 1h30, guide et location du casque compris.

Les départs sont prévus tous les jours à 10h et à 14h30.

Pour les enfants, l’âge minimum est de 8 ans et il suffit juste de savoir rouler à vélo.

Point de départ : Neuville-haut 13 • 6690 VIELSALM

Contact : 0471/18 33 44

