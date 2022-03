Les trottinettes électriques pour les usagers de moins de 16 ans, c'est bientôt fini

Elles sont aujourd'hui omniprésentes dans le paysage urbain. Mais l'utilisation des trottinettes électriques n'est pas encore très réglementée. Dès l'été prochain, cela devrait changer. Et parmi les nouvelles règles, il y a l'interdiction pour les jeunes de moins de 16 ans. L'an dernier, il y a eu plus d'un millier d'accidents impliquant des trottinettes électriques. Et très souvent, ce sont les jeunes usagers qui sont concernés. "On a constaté qu'un accident sur sept avec une trottinette électrique implique un enfant ou un adolescent de moins de 16 ans.", précise Benoît Godart, porte-parole de VIAS. "Ces trottinettes électriques ne sont pas des jouets. Les trottinettes électriques ont des petites roues, parfois rigides. Et là où ça passe sans trop de problème avec un vélo, avec une trottinette électrique, vous êtes vite à terre.", poursuit-il. Et, en plus d'être à terre, vous pouvez aussi être un danger pour les autres. C'est pourquoi, il sera aussi d'interdit de circuler à trottinette sur les trottoirs. De plus, une seule personne par trottinette sera autorisée.