Poppy et Branch sont officiellement en couple quand la première fait une découverte incroyable sur le passé du second. Avec ses quatre frères, Branch a en effet à l’époque formé un boys band très populaire, connu sous le nom de BroZone. Mais le groupe s’est séparé lorsqu’il n’était encore qu’un enfant, et il n’a jamais revu ses frères. Quand Floyd, l’aîné de la fratrie, est enlevé par des crapuleuses stars de la pop, Poppy et Branch vont tout faire pour le sauver et retisser les liens familiaux.