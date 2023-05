Les trois quarts des musiciens peinent à vivre de leur art

Les musiciens plébiscitent surtout Instagram pour se faire connaître en ligne et promouvoir leurs morceaux auprès du grand public (88%). S’ensuivent YouTube (69%), Facebook (58%) et TikTok (42%). Ces réseaux sociaux induisent une logique de "campagne" permanente où l’image est reine. Les artistes l’ont bien compris, puisque 56% d’entre eux ont prévu de créer des visuels pour accompagner leurs futures sorties musicales.

Et qui dit visuel, dit clip musical. Si ce format a longtemps été indissociable de la télévision (et plus particulièrement de la chaîne américaine MTV), il s’est encore plus démocratisé sur Internet grâce à YouTube. On compte ainsi de nombreux clips parmi les vidéos ayant été visionnées plus d’un milliard de fois sur la plateforme. YouTube n’a pas toutefois pas le monopole de la vidéo musicale : le clip rencontre également un vif succès sur TikTok, le réseau social chinois devenu un véritable accélérateur de carrière pour artistes. Rien d’étonnant donc à ce que 76% de ceux interrogés par Pirate.com prévoient d’en réaliser un pour promouvoir leur prochain single.

Mais les artistes qui choisissent de mener leur barque seuls s’exposent à de nombreuses difficultés, selon Dan Davis, responsable chez Pirate. "En tant qu’artiste assurant sa propre promotion, c’est à la fois plus difficile et plus facile à l’ère des réseaux sociaux", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Les plateformes récompensent un flux constant de contenu qui demande beaucoup de travail, mais la récompense est que vous pouvez construire votre propre public plutôt que d’essayer de vous faire une place [dans cette industrie]". Reste à espérer qu’ils ne s’épuisent pas en chemin.