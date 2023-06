Les trois prisonniers européens libérés d'Iran ont atterri en Belgique

Les trois prisonniers européens détenus par l'Iran et libérés vendredi après une médiation de la Belgique ont atterri samedi matin, peu avant 2h45, à l'aéroport militaire de Melsbroek. Ils ont été accueillis par la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib.

Deux des prisonniers libérés sont de double nationalité austro-irannienne. Ils étaient "injustement détenus", depuis janvier 2016 et janvier 2019, selon les explications vendredi du Premier ministre Alexander De Croo.

Le gouvernement autrichien a indiqué qu'il s'agissait de Massoud Mossaheb, âgé de 76 ans, arrêté en janvier 2019 et condamné à 10 ans de prison en 2020 pour espionnage, et de l'homme d'affaires Kamran Ghaderi, arrêté en janvier 2016 et également condamné à 10 ans de prison pour espionnage. Le troisième ex-otage est danois. Il a été arrêté par l'Iran en novembre 2022 en marge des rassemblements pour les droits des femmes. Copenhague n'a pas diffusé d'informations sur son identité.