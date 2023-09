"Les trois points étaient à la portée" de l’Union selon Sadiki, Moris et Castro-Montes satisfaits de la réaction face à Toulouse

Même son de cloche du côté d’Alessio Castro-Montes. "C’était très important de bien commencer cette deuxième mi-temps. On a tout donné pour aller chercher ce point et peut-être même plus. Je pense qu’un point aujourd’hui, c’est mérité et c’est un bon résultat.

C’était assez compliqué en première période. On ne trouvait pas la solution, on perdait trop rapidement la balle. Ils ont bien gardé la possession et on n’est pas vraiment habitué à ne pas avoir le ballon. On ne s’est pas créé assez d’occasions et c’est pour ça qu’on a eu des difficultés.

Il faut garder le positif. Je pense que c’est un bon point. On voulait les trois points à domicile mais Toulouse n’est pas une mauvaise équipe."