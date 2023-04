"Les Trois Mousquetaires", un grand divertissement d’action et de qualité pour Cathy Immelen

C’est une semaine réjouissante pour les sorties au cinéma. Dans le 8/9, Cathy Immelen nous conseille Les Trois Mousquetaires – d’Artagnan de Martin Bourboulon, premier volet d’un diptyque sur les aventures des quatre célèbres héros français.

C’est le gros film de la semaine. Une énième adaptation de cette grande œuvre d’Alexandre Dumas, épique et romanesque, qui a convaincu Cathy Immelen. Principalement pour son casting, avec ceux qu’elle considère comme les meilleurs acteurs de leur génération : Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï, François Civil en d’Artagnan et Eva Green dans le rôle de Milady.

L’autre point fort du film est son travail de reconstitution, avec de sublimes costumes. Et si les dernières versions étaient tournées dans des studios ou des faux châteaux, ces mousquetaires-ci évoluent dans de véritables décors historiques, entre Chantilly, le Louvre et le Val-de-Grâce.

Tout cela pour un résultat moderne, enlevé, dynamique, et avec une vraie énergie qui tire l’ensemble vers le haut. Le film veut réattirer le grand public au cinéma et remplit sa mission, puisqu’il est à la fois divertissant, fin et intelligent.