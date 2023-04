"Les Trois Mousquetaires" : un film "un peu terne", selon Hugues Dayez, malgré les enjeux de cette superproduction

Au casting, Eva Green en Milady, François Civil en D’Artagnan, Vincent Cassel en Athos, Romain Duris en Aramis et Pio Marmaï en Porthos. Alors que Depardieu avait incarné ce dernier, "on en fait un personnage bi : on actualise quand même un peu, pour ratisser très large" constate Hugues Dayez.

"Il y a des beaux décors, du drone, des caméras à l’épaule qui suivent les mousquetaires, cela bouge tout le temps, c’est vif […] C’est de l’honnête travail, mais je me suis assez fort ennuyé parce qu’évidemment je connais l’histoire puisqu’il y a eu à peu près 347 versions de D’Artagnan et des Mousquetaires avant celle-ci. Et surtout, on se demande où est passée la fantaisie ? On réclame son Bourvil ou la version de Richard Lester" déplore-t-il, tout en résumant :

Ce n’est pas déshonorant, mais ce n’est pas non plus très passionnant : on sent trop le calcul pour essayer d’en faire un grand film fédérateur intergénérationnel. On sent que le cahier des charges du pauvre réalisateur est énorme.

Il poursuit : "Ce n’est pas nul mais simplement la célèbre question : pourquoi faire cela ? Cela fonctionne un peu, sur un moteur de réserve. C’est un peu terne, cela manque surtout de fantaisie alors que Dumas il y a des choses drôles, c’est paillard. (Ici) c’est un peu lisse".

Alors le box-office donnera-t-il raison au groupe Pathé ? Peu de chances présage Hugues Dayez : "C’est marrant de penser que chez les grands nababs du cinéma, on se dit : 'C’est ça que le public veut aujourd’hui'. Je n’en suis pas certain. Je crois qu’il veut plutôt se faire surprendre".