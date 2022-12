Les Trois Mousquetaires reviennent en salles : retour sur un récit aux multiples adaptations

La bande-annonce du film français Les trois mousquetaires : D’Artagnan, dont la sortie en salles est prévue pour 2023, vient d’être dévoilée. On sait déjà que le film sera suivi d’un second volet, qui se concentrera sur le personnage de Milady. Et c’est loin d’être la première adaptation du roman d’Alexandre Dumas. Petit tour d’horizon de ce que les écrans ont apporté à ce classique de la littérature française.

Publié en 1844, d’abord sous forme de feuilleton et ensuite en un seul roman, le récit des Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas est devenu un classique parmi les classiques. On y suit les aventures de D’Artagnan, dont le rêve de devenir mousquetaire lui impose de venir s’installer à Paris. Une fois là-bas, il fait la rencontre d’Athos, Porthos et Aramis, trois mousquetaires du roi Louis XIII. Il lie une amitié si forte avec eux qu’ils vont se retrouver à faire les 400 coups ensemble, nous laissant avec une interrogation : pourquoi diable Dumas n’a-t-il pas appelé son roman Les Quatre Mousquetaires ? C’est simple : l’éditeur du feuilleton a proposé ce titre et Dumas a jugé que son absurdité serait plus bankable et vendeuse. Eh oui, il avait le sens des affaires le Dumas.