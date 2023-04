Les Trois Mousquetaires de retour au cinéma, un pour tous et tous pour un… Oui mais pour quel film ?

En parlant de combats étonnants, bien loin de ceux chorégraphiés par Gene Kelly, les scènes de duel vues dans "D’Artagnan" valent réellement le coup d’œil. Sorti en 2001 avec Catherine Deneuve en Anne d’Autriche et Justin Chambers en D’Artagnan (souvenez-vous de lui, il a surtout incarné le docteur Karev dans "Grey’s anatomy"), les combats de ce film mélangent fleuret et arts martiaux. On se croirait parfois dans "Matrix" (ou dans un Jackie Chan). Mieux encore, la scène finale sur les échelles est à couper le souffle. Et pour cause, ce film, nous le devons à Peter Hyams. Souvent oublier, Hyams est un grand réalisateur de films d’action, un metteur en scène sachant installer une ambiance oppressante et stressante. Revisionnez des films comme "Capricorn One", "Outland", "Timecop" ou "Mort subite" (les deux avec notre Jean-Claude Van Damme national) et vous comprendrez.