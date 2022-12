Les trois grandes tendances mode pour 2023 selon Pinterest

Tous les jeudis dans le 8/9, David Jeanmotte nous donne des conseils bien-être. Cette semaine, il nous dévoile les prédictions de Pinterest pour les tendances mode de 2023.

Pour se baser sur ces prédictions, le site Pinterest se base sur les recherches réalisées sur internet et ses moteurs de recherche. Trois tendances s’en dégagent pour l’année à venir : la légèreté, les cheveux ton sur ton, et le tout court.

La légèreté : ce sont des robes brillantes, des tops à manches longues en dentelles et des hauts à volants. On privilégiera les matières transparentes, les tulles, les dentelles et les paillettes.

Les cheveux ton sur ton : elle consiste à teindre les cheveux dans deux tons différents. Par exemple choisir la partie gauche foncée et la droite plus claire, ou encore ajouter des couleurs.

Le tout court : le XXL pour les cheveux et pour les ongles, Pinterest vous le dit : c’est fini. On raccourcit tout. En 2023, on se coupe les ongles et pour la chevelure on privilégie les tresses courtes et les micro-franges.