Les trois Coupes du monde du roi Pelé

En 66, la Coupe du Monde en Angleterre est synonyme d’échec pour les Auriverde. De nouveau, Pelé et ses compères partent favoris. Mais l’équipe a changé et est beaucoup plus jeune que les années précédentes. Malgré une victoire contre la Bulgarie et un but du numéro 10, ils s’inclinent contre la Hongrie et le Portugal et sont éliminés en phase de poule. Pelé faisant même face à un traitement violent lors de cette édition, sort sur blessure contre l’équipe d’Eusebio. Cette élimination est un choc pour les Brésiliens. Le Roi dégoûté et découragé prend la décision qu’il ne participera plus à une nouvelle Coupe du monde.

Alors que Mexico 70 se rapproche à grand pas, le peuple et le gouvernement réclament le retour de Pelé. Tiraillé, il décide de revenir tout de même sur sa décision ne voulant pas finir sur l’échec de 66. Mais ce retour est compliqué pour le génie brésilien. Alors que la presse le critique, considérant qu’il n’a plus le niveau d’avant, il souffre aussi de sa mauvaise entente avec le sélectionneur de l’époque Saldanha. Mais lorsque l’entraîneur essaye de le mettre de côté, il est remercié et remplacé par Mario Zagallo (ex-coéquipier de Pelé lors de la CDM 58). Zagallo rassure le brésilien et l’emmène avec lui, direction le Mexique.