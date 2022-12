Les Trois Cafés gourmands font danser la place de Bertrix

Les Trois Cafés gourmands, groupe de musique français, est venu performer sur la scène du cube de Viva for Life, un moment énergique !

Vous les connaissez pour leur dernier titre "Quand" qui passe sur les ondes depuis sa sortie et qui a été co-écrit avec Jean-Jacques Goldman.

Le groupe est passé dans le cube plus tôt dans la journée pour discuter un peu avec Sara de l’histoire de ce titre co-écrit avec une légende de la chanson française : "ça s’est fait en plusieurs étapes, d’abord on a correspondu par email parce qu’on avait entendu qu’il avait mis le focus sur notre projet ce qui nous a vraiment touchés". Après un an et demi de correspondance par mail, le groupe tente le tout pour le tout et demande à JJ Goldman s’il aimerait travailler avec eux sur un album. L’artiste est loin de la scène et de la musique depuis des années donc il n’a pas dit oui tout de suite. Mais on connaît la fin de l’histoire, il finira par les recontacter pour se lancer dans le projet et créer cette chanson engagée "Quand".