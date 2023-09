Les tribunaux d’Hitler : quand le Droit fut détourné au service d’une dictature inique

Le Palais des Congrès, conçu par Ludwigg Ruff et son fils Franz pour le NSDAP aurait dû permettre des rassemblements de 50.000 personnes. La construction entamée en 1935, est inachevée. Épousant extérieurement l’apparence du Colisée de Rome, ce plus grand vestige d’architecture nationale-socialiste est aujourd’hui inscrit dans la liste de protection du patrimoine culturel. Il accueille le Centre de documentation du Reichsparteitagsgelände, une exposition permanente " Fascination et violence et sert de cadre à la remise bisannuelle du Prix des droits de l’Homme de Nuremberg.