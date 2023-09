Les trésors de la cité mésopotamienne de Mari, en Syrie, s’exposent au Musée de Mariemont

"Mari en Syrie" présente quelques chefs-d’œuvre de l’art de la cité, dont le célèbre Lion de Mari, statuette en cuivre représentant un animal sacré et protecteur dans la civilisation akkadienne. Egalement exposé, trois calques qui viennent d’être restaurés par le Centre de recherche et de restauration des Musées de France, et sont par la première fois montrés au public.

Subissant les affres de la guerre et de la nature, Mari n’est actuellement plus un site accessible mais, malgré le temps, son pouvoir d’attraction subsiste. Après l’Égypte, la Grèce, la Chine ou la Gaule, le Proche-Orient ouvre un nouvel imaginaire à Mariemont !

"Mari en Syrie. Renaissance d’une cité au 3e millénaire" est à voir au Musée de Mariemont du 16 septembre 2023 au 7 janvier 2024.