Sylvie La Spina observe les rencontres entre les fleurs et les insectes. Elle les a rassemblées dans un livre illustré par ses photos "Des fleurs et des pollinisateurs plein mon jardin" aux Editions Terre Vivante, un livre qui dévoile les trésors d’imagination que déploient les fleurs pour attirer et séduire les insectes pollinisateurs !



A la fois pratique, poétique et rempli d’humour, vous y trouverez toutes les explications sur les différents systèmes de reproduction des fleurs, une vingtaine d’espèces de fleurs, avec le détail de leurs stratégies de séduction et des fiches présentant les principaux pollinisateurs, avec tous les conseils pour les attirer dans votre jardin.

Quel plaisir de flâner dans le jardin à la faveur d’un rayon de soleil. Les fleurs se dressent, épanouies, colorées, parfumées, déployant tous leurs artifices pour séduire l’insecte de passage. L’abeille, le bourdon, la mouche, le syrphe ou le coléoptère ont le choix parmi des milliers de corolles, des milliers d’offrandes en l’échange de quelques grains de pollen. Laissez-vous guider parmi les familles de fleurs les plus courantes et faites connaissance avec les principaux pollinisateurs. A la manière d’un décodeur, ce livre vous permettra de mieux comprendre la nature qui vous entoure, promettant de longues heures de plaisir, la tête au-dessus des fleurs !