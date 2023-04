Les très inquiétants tirs de missiles nord-coréens

"Evacuez immédiatement et mettez-vous à l’abri !" Voilà le message plutôt effrayant qu’ont entendu ce matin un peu avant huit heures les résidents de l’île d’Hokkaido, au nord est de l’archipel japonais. Une alerte de courte durée, les autorités japonaises ayant rapidement reçu la confirmation que le missile ne tomberait pas sur leur territoire, mais ce nouveau tir de missile par la Corée du Nord n’est pas passé inaperçu, ce qui est d’ailleurs sans doute l’objectif. Car en réalisant de telles opérations, Pyongyang envoie clairement un message à différents niveaux.

Au cours des dix dernières années, le développement de l’arsenal balistique de la Corée du Nord s’est considérablement développé : "Dans cet arsenal, il y a deux choses" détaille Antoine Bondaz chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS) et spécialiste des matières de politique étrangère et de sécurité de la Chine, de Taïwan et des deux Corées, "il y a d’abord une diversification du type de missiles développés, avec une allonge de certains missiles, pour obtenir une portée considérablement accrue, grâce au développement de missiles à portée intermédiaire et de missiles à portée intercontinentale, comme celui qui a été testé aujourd’hui et puis de l’autre côté, il y a des nouvelles technologies qui sont utilisées notamment en matière de propulsion solide et aussi en matière de trajectoire, c’est-à-dire que sur les missiles à courte portée, on est sur des missiles à combustion solide (un type d’engin facile à entreposer et transporter, dont le lancement ne nécessite quasiment aucun délai de préparation, ndlr) et aussi sur des missiles dont les trajectoires peuvent être dégradées ou manoeuvrantes, et cela avec deux objectifs : c’est d’accroître la précision des missiles et ensuite d’être capable de pénétrer les systèmes de défense antimissiles adverses".

Multiplication et dispersion

L’actuel dictateur nord coréen n’est pas le premier à procéder à des essais de missiles. Mais depuis son arrivée au pouvoir en décembre 2011, le rythme s’est accéléré. Si l’on prend toute la durée du règne de et Kim Il Song et Kim Jong-Il, le grand-père et le père de Kim Jong Un, on estime qu’il y a eu environ une trentaine d’essais balistiques. Si l’on compare avec l’année 2022, King Jong Un en a fait réaliser entre 80 et 90, autrement dit deux à trois fois plus.

Mais il n’y a pas que la multiplication des essais pour développer l’arsenal balistique, il y a aussi sa dispersion : "Les missiles ont été répartis et peuvent désormais être tirés sur l’ensemble du territoire" explique Antoine Bondaz, "alors qu’auparavant, on était sur des essais de développement, et qu’il y avait en gros deux sites à partir desquels des missiles pouvaient être tirés".

Ces dernières années, Kim Jong Un a fait tester des tirs de missiles depuis plus de trente sites différents : "Il est important de signaler que ce ne sont pas que des sites techniques" ajoute le chercheur français, "cela peut être des bases militaires, mais aussi des aéroports ou même une autoroute. Et le message envoyé aux Etats-Unis et la Corée du Sud, c’est qu’il n’est plus possible, aujourd’hui, de neutraliser l’arsenal tant il est dispersé sur tout le territoire".