Les très bons moments de l'émission rafraîchissante de l'été avec Fanny et ses invités !

Et c’est déjà la fin de la saison pour l’émission rafraîchissante de l’été ! " Stoemp, pèkèt … et des rawettes ", le rendez-vous estival du vendredi soir sur la Une !

Voici un florilège des très bons moments avec BJ Scott, la plus belge des Américaines, Joachim Gérard, notre champion de tennis au grand cœur ou encore Jean-Luc Fonck, notre archiviste fou et anti dépresseur à lui tout seul !

Mais aussi, Dominique Monami, la star mondiale de tennis des années 90, Renaud Rutten, humoriste et comédien, Cathy Immelen, la Madame cinéma de la RTBF ou encore les frères Taloche, cette célèbre paire d’humoristes verviétois !

Rire, émotion et bonne humeur étaient au rendez-vous !

Tout au long des émissions, on a pu retrouver La rawette de Pierre Ligot, " Ici, on dit ainsi ", la touche folklorique avec Freddy Tougaux et sa " Machine à remonter le folklore "

Et le groupe Mister Cover pour le clin d’œil musical, taillé sur mesure pour chaque invité !

Le best of des bons moments est donc à retrouver ce vendredi 26 août sur la Une dès 20H15 !

Sans oublier RTBF Auvio pour voir et revoir toutes les émissions !