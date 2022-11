Les travaux sur l’E42 à Tournai sont prolongés vers la France

Depuis le 26 septembre dernier, des travaux ont lieu sur l’E42 entre l’échangeur n°32 " Vaulx " et Kain, soit sur 4 kilomètres, en direction de la France. Le but ? Restaurer le revêtement de l’autoroute sur environ 40 centimètres de profondeur. Ce chantier se voit prolongé de plusieurs semaines car les travaux à effectuer sont plus importants qu’initialement prévus.