Les travaux sur l’autoroute E42 sont prolongés à cause… des oiseaux !

Ils vous causent des soucis tous les jours sur votre trajet : les travaux de l’E42 ne seront pas terminés avant la fin du mois de juin. Ainsi, des centaines d’automobilistes pestent tous les matins sur ces 20 kms de travaux entre Pommeroeul et Vaulx. Les travaux consistent à élaguer les arbres et à remplacer les poteaux d’éclairage, ils devaient être finis le 25 mars. Et pourtant, les automobilistes vont devoir encore prendre leur mal en patience : la Sofico, la société wallonne qui s’occupe des infrastructures routières annonce maintenant la fin du chantier fin avril pour le tronçon Pommeroeul-Péruwelz ; et fin juin pour la partie entre Péruwelz et Vaulx.

A cause des oiseaux

Les travaux ont commencé en janvier. Cela signifie qu’il aura fallu six mois pour recouper les arbres et remplacer les poteaux. Et tout cela, selon la Sofico, c’est à cause des oiseaux. Explication : en principe, on ne peut plus couper les arbres après le 21 mars, parce que c’est la période de nidification qui commence. Cependant, étant donné que le chantier prenait du retard, les ouvriers ont dû arrêter d’installer les poteaux et se dépêcher de terminer de couper les arbres sur les deux tronçons pour respecter cette obligation. C’est seulement ensuite qu’on est revenus à l’installation des poteaux et de l’éclairage LED. Voilà pourquoi ce sont au final les oiseaux qui vont maintenir les automobilistes sur une seule bande de l’autoroute jusqu’au début de l’été.